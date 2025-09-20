Festeggia prima della scarcerazione: è evasione

Ha esploso fuochi d’artificio in piazza Matteotti, in pieno centro a Brescello, pare per festeggiare la notizia della messa in libertà anticipata dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Ma, oltre a farlo in pieno centro e senza alcuna autorizzazione, essendo uscito di casa alcune decine di minuti prima dell’effettiva scarcerazione, un giovane di 27 anni è stato denunciato non solo per accensioni ed esplosioni pericolose, ma anche per il reato di evasione. E’ accaduto nella tarda serata del 4 settembre scorso. Alle 23,40, con la piazza ancora frequentata da persone e con i locali pubblici aperti, alcune persone hanno fatto esplodere una batteria di fuochi d’artificio, per almeno un paio di minuti. Nell’adiacente municipio si trovava ancora il sindaco Carlo Fiumicino, subito sceso in piazza per capire cosa stava succedendo, ma anche per redarguire gli autori di quelle esplosioni non autorizzate. C’è stato anche qualche momento di tensione, con il primo cittadino che voleva giustamente segnalare l’irregolarità di quanto era avvenuto. Lo stesso sindaco, il giorno dopo, ha segnalato l’episodio al Prefetto.

L’intervento di Fiumicino era stato da subito apprezzato dai cittadini testimoni. "Ho spiegato che simili situazioni non sono tollerate, in quanto non autorizzate, in particolare nel cuore del paese, senza adeguate misure di sicurezza, oltretutto in tarda serata con i residenti che hanno il diritto di riposare tranquilli", ha dichiarato Fiumicino. Intanto, subito dopo l’episodio, sono cominciati gli accertamenti dei carabinieri di Brescello che hanno portato alla doppia denuncia del 27enne, ai domiciliari per il reato di truffa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe voluto festeggiare la liberazione anticipata disposta dall’Ufficio di Sorveglianza reggiano, la cui ordinanza di scarcerazione sarebbe divenuta efficace solo dal giorno successivo. Invece, il giovane si sarebbe allontanato dalla abitazione prima della mezzanotte. E questo ha fatto scattare l’evasione. Quella di esplodere fuochi d’artificio in caso di scarcerazioni è un fenomeno piuttosto diffuso. Ma farlo in luoghi pieni di gente non è lecito.

Antonio Lecci