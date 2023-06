Festeggiati i volontari del Pedibus, oltre 20 gli ’autisti ecologici’

Mercoledì sono stati festeggiati i volontari del Pedibus di Albinea. Si è tenuto un incontro in sala del consiglio con i ringraziamenti del sindaco Nico Giberti e dell’assessore alla scuola Mirella Rossi. E’ stato poi offerto un rinfresco. Nell’anno scolastico 2022-2023 sono stati oltre 20 gli ‘autisti ecologici’ che hanno accompagnato a scuola gli alunni della scuola primaria Pezzani. Nella corsa del 31 maggio l’ufficio scuola ha regalato a tutti i partecipanti un copri zaino in tela per proteggere la cartella dalle intemperie. L’iniziativa, con 40 bambini iscritti, si pone come finalità la mobilità sostenibile, rispetto per l’ambiente, conoscenza e padronanza del territorio urbano e socializzazione.