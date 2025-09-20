Festival Aperto 2025. Nneka sul palco al Valli

Il Festival Aperto 2025 si inaugura ufficialmente, stasera alle 20,30 al Teatro Municipale Valli, con Nneka: artista nigeriana che coniuga soul, afrobeat e raggae per raccontare corruzione, sfruttamento ambientale e il riscatto delle donne africane.

Con la sua voce intensa e le sue parole potenti, Nneka porta sul palco un messaggio forte in difesa delle donne e dei diritti umani. Madre tedesca e padre nigeriano, Nneka è Igbo, gruppo etnico nigeriano della regione Biafra, la più povera. Il suo nome completo, Nneka Lucia Egbuna, significa in Igbo: ‘la madre è suprema’. Nel corso della carriera ha collaborato, con The Roots, Burna Boy, Damian Marley, Erykah Badu.

Il suo singolo ’Heartbeat’ è stato Top 20 nel Regno Unito, campionato da Rita Ora e Drake. Vincitrice del Mobo Award come Miglior Artista Africana, è anche attivista e fondatrice della Rope Foundation, che promuove l’espressione artistica tra i giovani e le donne vittime di violenza. Sul palco, insieme a Nneka Egbuna – voce e chitarra – ci sono Clyde Rabatel alle tastiere e Mahmadou Toure alla batteria.

Il Festival Aperto continua domani al Teatro Cavallerizza, alle 18, con il quartetto newyorchese Yarn / Wire, impegnato nell’esecuzione (in prima italiana) di 4 opere scritte appositamente per l’ensemble, dove si esplora il legame tra acqua e suono, la fragilità tra natura e umanità, naturale e artificiale. Il quartetto si distingue per l’originalità dell’organico (pianoforti, tastiere, materiali video e ogni sorta di percussioni, tra cui gong e campane) e per l’impegno nella creazione di musica contemporanea.

Il Festival Aperto, che si conclude il prossimo 22 novembre, ha in cartellone 31 spettacoli, 60 repliche, 16 produzioni e coproduzioni, 9 prime assolute, 15 prime italiane. Concerti, opere, performance, coreografie, installazioni, spettacoli, multimedia, idee che criticano, artisti e persone che dialogano. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco