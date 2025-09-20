La risposta che serviva

La risposta che serviva
Festival Aperto 2025. Nneka sul palco al Valli
20 set 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
Festival Aperto 2025. Nneka sul palco al Valli

Alle 20,30 l’esibizione dell’artista soul nigeriana che racconta di corruzione, sfruttamento e riscatto.

Nneka: artista nigeriana che coniuga soul, afrobeat e raggae per raccontare corruzione, sfruttamento ambientale e il riscatto delle donne africane

Il Festival Aperto 2025 si inaugura ufficialmente, stasera alle 20,30 al Teatro Municipale Valli, con Nneka: artista nigeriana che coniuga soul, afrobeat e raggae per raccontare corruzione, sfruttamento ambientale e il riscatto delle donne africane.

Con la sua voce intensa e le sue parole potenti, Nneka porta sul palco un messaggio forte in difesa delle donne e dei diritti umani. Madre tedesca e padre nigeriano, Nneka è Igbo, gruppo etnico nigeriano della regione Biafra, la più povera. Il suo nome completo, Nneka Lucia Egbuna, significa in Igbo: ‘la madre è suprema’. Nel corso della carriera ha collaborato, con The Roots, Burna Boy, Damian Marley, Erykah Badu.

Il suo singolo ’Heartbeat’ è stato Top 20 nel Regno Unito, campionato da Rita Ora e Drake. Vincitrice del Mobo Award come Miglior Artista Africana, è anche attivista e fondatrice della Rope Foundation, che promuove l’espressione artistica tra i giovani e le donne vittime di violenza. Sul palco, insieme a Nneka Egbuna – voce e chitarra – ci sono Clyde Rabatel alle tastiere e Mahmadou Toure alla batteria.

Il Festival Aperto continua domani al Teatro Cavallerizza, alle 18, con il quartetto newyorchese Yarn / Wire, impegnato nell’esecuzione (in prima italiana) di 4 opere scritte appositamente per l’ensemble, dove si esplora il legame tra acqua e suono, la fragilità tra natura e umanità, naturale e artificiale. Il quartetto si distingue per l’originalità dell’organico (pianoforti, tastiere, materiali video e ogni sorta di percussioni, tra cui gong e campane) e per l’impegno nella creazione di musica contemporanea.

Il Festival Aperto, che si conclude il prossimo 22 novembre, ha in cartellone 31 spettacoli, 60 repliche, 16 produzioni e coproduzioni, 9 prime assolute, 15 prime italiane. Concerti, opere, performance, coreografie, installazioni, spettacoli, multimedia, idee che criticano, artisti e persone che dialogano. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco

