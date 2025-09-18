Festival Aperto, omaggio a Julius Eastman

Il Festival Aperto 2025 si apre con un’anteprima, domani, al Teatro Cavallerizza con inizio alle 20.30. In scena l’omaggio a Julius Eastman, con il titolo ’Without Blood there is no cause. The Body of Julius Eastman’, che restituisce la complessità del compositore afroamericano. La sua figura emerge nella potente tessitura di voci, pianoforti, cori e gospel e materiali video inediti. Musicista, compositore, performer e attivista, Eastman ha lasciato un segno profondo, ancora oggi in via di riscoperta, attraverso opere politiche e profondamente personali.

Musica, video e parole costituiscono un oratorio laico e fa seguire alcuni dei suoi brani più emblematici – ’Evil Nigger’, ’Gay Guerrilla’, ’Stay on it’ – a ’Turtle Dreams Waltz’ di Meredith Monk, prima opera in cui Eastman partecipò come vocalist. Un omaggio collettivo e corale a una voce artistica libera, scomoda e irripetibile concepito da Fabio Cherstich (regia e spazio scenico) e Oscar Pizzo (drammaturgia musicale e tastiera), con i video di Francesco Sileo e Francesco Simeone: lo spettacolo coinvolge il gruppo vocale SeiOttavi, l’Happy Chorus Gospel Choir di Sondrio, e i pianisti Afra Kane, Coraline Parmentier, Moustapha Dembelé, Noah Weber. Eastman è stato uno dei pochissimi afroamericani a ottenere un riconoscimento sulla scena musicale d’avanguardia di New York. Era politicamente impegnato, una figura di cultura queer e un poeta solare e solitario. Soffriva di varie dipendenze. Durante l’inverno 1981-82 è stato sfrattato dal suo appartamento dalla polizia. È stato trovato morto nel 1990, per le strade di Buffalo, dopo anni di vagabondaggio.

Nneka, cantante e attivista nigeriana, sarà invece sul palcoscenico del Teatro Municipale Valli sabato (20 settembre), alle 20,30. Le sue canzoni mescolano soul, hip hop, afrobeat, dub e raggae raccontando storie di resistenza, amore, giustizia sociale e ambientale, oltre al riscatto delle donne africane. Madre tedesca e padre nigeriano, Nneka è Igbo, gruppo etnico nigeriano della regione Biafra, la più povera. Il suo nome completo, Nneka Lucia Egbuna, significa in Igbo: "La madre è suprema".

Nel corso della carriera ha collaborato con The Roots, Burna Boy, Damian Marley, Erykah Badu e molti altri. Il suo singolo Heartbeat è stato Top 20 nel Regno Unito, campionato da Rita Ora e Drake. Vincitrice del Mobo Award come Miglior Artista Africana, è anche attivista e fondatrice della Rope Foundation, che promuove l’espressione artistica tra i giovani e le donne vittime di violenza. Con Nneka Egbuna (voce e chitarra), Clyde Rabatel alle tastiere e Mahmadou Toure alla batteria.

Il Festival Aperto continua domenica (21 settembre) alla Cavallerizza (alle 18), con il quartetto newyorchese Yarn/Wire impegnato nell’esecuzione in prima italiana di 4 opere scritte appositamente per l’ensemble, dove si esplora il legame tra acqua e suono, la fragilità tra natura e umanità, naturale e artificiale: ’Living to fall’ (Igor Santos), ’Little Jimmy’ (Andrew McIntosh), ’Feedback Studies’ (Sarah Davachi), ’Le monde des ronds et des carrés’ (Misato Mochizuki) Il quartetto Yarn/Wire, che si distingue per l’originalità dell’organico Yarn/Wire, è composto da Russel Greenberg e Christian Smith (percussioni), Laura Barger e Julia Den Boer (pianoforti e tastiere).

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco