Festival Aperto, Ouverture. Performance a cappella

In prima assoluta debutta al Festival Aperto stasera alle 20.30, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto ’Ouverture’: il primo dei quattro progetti del ciclo Gradus, promosso dal Reggio Parma Festival.

’Ouverture’ è un’opera-performance a cappella per doppio quintetto, cinque cantanti e cinque tapis roulant. Il progetto nasce dall’incontro inedito tra quattro artisti – Gaetano Palermo, Michele Petrosino, Giuliana Kiersz e Fernando Strasnoy – che prima di partecipare a Gradus non si conoscevano. Diverse nazionalità, diversi linguaggi che, nello spirito del progetto voluto dal Rpf, hanno trovato sintesi durante le lezioni e gli scambi con una serie di ‘maestri’ invitati a trasmettere il proprio sapere. È nata così una scrittura che intreccia danza, musica e teatro musicale, segno di una generazione di giovani artisti capace di immaginare il palcoscenico in modo libero, lontano dagli schemi novecenteschi.

Domani invece (sabato), alle 20.30 al Teatro Municipale Valli, Festival Aperto presenta la Dresden Frankfurt Dance Company, in una serata a doppia coreografia: ’Undertainment’ di William Forsythe e ’Lisa’, di Ioannis Mandafounis, con musica dal vivo. Riconosciuto come uno dei coreografi più influenti della fine del ventesimo secolo, William Forsythe ha guidato il Ballett Frankfurt dal 1984 al 2004 e, successivamente, dal 2005 al 2015, ha diretto The Forsythe Company, poi rinominata Dresden Frankfurt Dance Company.

Per la prima volta, torna a collaborare con la compagnia, presentando un nuovo lavoro incentrato sull’improvvisazione. Come in un caleidoscopio, all’interno di una cornice chiara e strutturata, il coreografo fa emergere schemi imprevedibili e sorprendenti, invitando i danzatori a esplorare, senza limiti, il sistema di movimento che essi stessi hanno creato.

In un naturale passaggio di testimone, la seconda parte della serata vede protagonista il coreografo e danzatore greco Ioannis Mandafounis, che si è formato nelle fila della Forsythe Company di cui attualmente è direttore. Il suo lavoro, intitolato "Lisa", rappresenta un esperimento di ‘coreografia dal vivo’, in cui i danzatori assumono spontaneamente il controllo del palco, accompagnati dalla musica di Gabriel Fauré – eseguita dal vivo da Gabriele Carcano, al pianoforte – e dai versi del poeta e saggista Ossip Mandelstam.

Il Festival Aperto propone poi – domenica 5 ottobre alle 18, al Teatro Cavallerizza – l’opera da camera per voci e strumenti scritta da Orazio Sciortino, ’Maxima Immoralia’.

I temi principali sono l’amore, il desiderio e il sesso, raccontati con uno stile che unisce poesia erotica, satira e nonsense.

Le tre figure femminili, che ne rappresentano una sola, sono intente a sfogliare il grande libro di Maxima Immoralia, il quale in ogni pagina rivela un mondo autonomo, una piccola favola di desiderio e trasgressione.

Orazio Sciortino descrive così genesi e caratteristiche dell’opera: ’Maxima Immoralia’ nasce come riflessione sul legame tra cultura popolare ed erotismo, ispirandosi alla letteratura satirica ed erotica che, tra il XIII e il XVII secolo, raccontava con leggerezza e irriverenza desideri, ipocrisie e costumi dell’epoca. Una tradizione ricchissima in cui le donne, spesso protagoniste, rivendicano il diritto al piacere, si interrogano sulla sessualità, raccontano amori, tradimenti, esperienze di convento e fantasie audaci".

Per la regista Marta Eguilior, Maxima Immoralia :"È più di uno spettacolo: è un’esperienza estetica totale. Una celebrazione dell’eccesso, una riflessione sul desiderio e una critica alle strutture che cercano di contenerlo".

Info: biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro Valli e online sul sito www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco