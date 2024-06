Festival dei borghi, maratona di iniziative

Torna, con importanti novità, il ‘Festival dei borghi’ di Canossa. Una maratona di iniziative tra musica dal vivo, notte della scultura, letteratura, archeologia, cene e degustazioni, ma anche passeggiate e sport nella suggestiva cornice degli antichi borghi del comune. Quest’anno il festival vanta una rassegna di otto serate e ‘The Castles Collection’, primo tour tra reale e virtuale alla scoperta dei castelli matildici. Con l’aiuto della realtà virtuale si visiteranno i castelli di Carpineti, Bianello, Sarzano e Canossa e insieme a una guida esperta ci si immergerà nei paesaggi che hanno fatto da sfondo alla vita della Grancontessa. Si parte domani per proseguire venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno, venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio con un programma ricchissimo che toccherà i borghi di Borzano, Vedriano, Roncaglio, i nuclei medioevali assiepati ai piedi dei castelli di Rossena e Canossa e con il borgo di Votigno gioiello della sua casa del Tibet passando poi, novità del 2024, al tempietto del Petrarca. "Il festival – dice il sindaco Luca Bolondi – ha riscontrato un grande successo e quest’anno, arrivato alla quarta edizione, amplia la sua offerta. È una straordinaria occasione per far conoscere le bellezze dei nostri luoghi coinvolgendo la rete del volontariato delle Pro Loco e tutto il sistema economico della ricettività: ristoranti, produttori di prodotti tipici, esercizi commerciali". Fondamentali le collaborazioni con la Fondazione dei Teatri di Reggio che porteranno talentuosi quartetti d’archi nelle suggestive cornici di Votigno e del castello di Rossena. Non mancherà il connubio tra divertimento, buona cucina e musica live nell’antica Villa di Cà de Paoli e nell’agreste borgo di Borzano. Grande attesa per l’arte nei cortili del borgo di Rossena con la ‘Notte della scultura’ e le grandi serate d’autore con il format ‘Sei Gradi’ a cura di Luca Damiani e la fondazione Entroterre. Il 5 luglio Votigno ospita Carlo Maver, uno dei pochissimi musicisti al mondo ad essere stato allievo del grande bandoneonista argentino Dino Saluzzi. Il 6 luglio i borghi di Roncaglio ospitano invece il pianista Carlo Negroni. Il 7 luglio al borgo ai piedi del famoso castello di Canossa, alle parole e alla musica, si aggiungono i disegni di Ernesto Bassignano e il racconto di una vita immediatamente consacrata alla musica e all’arte e consapevolmente dedicata alla lotta popolare. Tutto il programma degli eventi è riportato sul sito internet del Comune di Canossa.

Matteo Barca