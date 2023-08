Festival dei piccoli lettori Tra le pagine di Libr’Aria

Da domani a domenica torna il festival Libr’Aria ad Albinea, tre giorni ricchi di iniziative, ospiti e laboratori al parco dei Frassini e nella biblioteca Pablo Neruda. Inaugurazione domani alle 16, al parco, con laboratorio di animali con Alberto Lot a cura di Minibombo. Alle 17,30 ’L’importanza di chiamarsi Gek’ con il ritorno a Libr’Aria di Gek Tessaro, una delle figure più significative dell’editoria giovanile italiana. Alle 18 il laboratorio ’Il dubbio’ con Alberto Lot e alle 18,30 ’Mappamondo’, storie dal mondo raccontate dagli studenti della scuola di italiano per stranieri Cpia Reggio Sud. Alle 20,45 ’Un allegro bestiario in movimento tra colori, canti e danze’ di e con Gek Tessaro. La serata si concluderà con i ragazzi della redazione Fuorilegge (foto).

Sabato dalle 10 laboratori di illustrazione di Federica Buglioli, alle 11 incontro con l’illustratore argentino Roger Olmos, noto per il suo impegno in difesa degli animali, per inclusione e lotta alle disuguaglianze. Alle 17,30 incontro con Alessandro Porro, autore con Marco Magnone del libro ’Il mare nostro. Cronache da una nave che fa la differenza’, che raccolta l’esperienza sulla nave Ocean Viking con l’organizzazione umanitaria Sos Méditerranée. Alle 22 incontro con Anna Sarfatti, autrice di libri su diritti, cittadinanza attiva e Costituzione. Alle 20,45 lo spettacolo ’Fole’ della compagnia ’Le strologhe’.

Domenica dalle 10 altri eventi con ’Colazione con le storie’, incontri con l’autrice Emanuela Bussolati, Daniela Pareschi, Anna Sarfatti, un laboratorio didattico di Barbara Orlandini, alle 17.45 un omaggio in forma di spettacolo a Italo Calvino, con Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani, di Equilibri.