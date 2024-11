Festival del Volontariato. Si parte il 7 novembre con la visita all’Emporio

Torna il FestiVol, il Festival del Volontariato, la cui terza edizione si terrà dal 7 al 9 novembre. FestiVol rappresenta un’occasione importante per riflettere sull’importanza del volontariato, promuovere la solidarietà e rafforzare le relazioni all’interno della comunità.

Si comincia il 7 novembre con una visita aperta a tutti all’Emporio Solidale Dora, in vista dell’apertura del futuro emporio solidale di Cavriago. Si prosegue l’8 con Festival di Comunità, organizzato dal Tavolo "Educare, una questione di comunità". La tradizionale cena si terrà all’ex Parco Pertini (prenotare entro il 5 novembre al 345 9090222). Infine si conclude il sabato alle 10 presso il Multiplo con un incontro dal titolo "Relazioni che contano: come prendersi cura dei legami interpersonali nell’associazionismo e nella comunità". Tra gli ospiti Davide Boniforti (foto), psicologo di comunità, docente presso la Cattolica e l’Università di Padova, e Matteo Sassi, dirigente della coop Lo Stradello, ex vice sindaco di Reggio.