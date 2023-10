Festival dell'Enigmistica a Bagnolo: Rebus, Sudoku e tanti Rompicapo

Si è svolta con successo la terza edizione del Festival dell’Enigmistica, che per alcuni giorni ha animato il centro di Bagnolo tra rebus, sudoku, caccia al tesoro e altre iniziative. Molto partecipata la cerimonia di premiazione in teatro degli studenti di varie scuole reggiane che hanno partecipato alle gare del festival, col sindaco Gianluca Paoli coadiuvato sul palco dagli assessori Roberto Dallari (ideatore del Festival), Luisa Ghiselli e Roberta Vacondio. Entusiasmo e applausi per i ragazzi saliti sul palco, così come numerosi sono stati i ringraziamenti da parte dei docenti e dei dirigenti per una manifestazione che continua a distinguersi per l’alta valenza culturale, educativa e divulgativa nei confronti degli studenti di ogni ordine e grado.

Domenica sono stati premiati anche i vincitori delle gare per esperti e principianti delle varie categorie di giochi.