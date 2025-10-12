Festival dell’Enigmistica. Successo oltre le previsioni

"E’ un successo oltre ogni più rosea previsione". Gli organizzatori sono soddisfatti dell’esito del Festival dell’Enigmistica, con la quinta edizione dell’evento ospitata in questi giorni a Guastalla, tra palazzo ducale, il teatro e l’ex chiesa di San Francesco, con un infopoint collocato in piazza Mazzini. "Abbiamo superato le mille adesioni – confida il promotore del festival, il bagnolese Roberto Dallari – e anche nelle gare delle scuole abbiamo raggiunto un traguardo simile. Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato. Che si aggiunge pure alle straordinarie e prestigiose collaborazioni con le edizioni di Topolino e con La Settimana Enigmistica, che ci ha concesso il patrocinio, oltre che la presenza di loro valenti collaboratori".

Lo stesso Dallari, durante l’apertura ufficiale del festival, al teatro Ruggeri, ha osservato come l’enigmistica non sia affatto in contrasto con l’Intelligenza artificiale e che, anzi, deve sfruttare le tecnologie, per poter restare al passo coi tempi. "Anche rebus ed enigmistica – ha aggiunto – devono tenersi… aggiornati. Abbiamo infatti notato che alcune "chiavi" per i rebus sono state di difficile interpretazione per qualche studente. Alcuni di loro non sapevano, ad esempio, cosa fosse il disco in vinile…".

Intanto, il festival prosegue oggi con gli ultimi eventi in programma. All’ex chiesa di San Francesco stamattina dalle 10 alle 12 le gare di Sudoku aperte al pubblico. Alle 9, inoltre, una colazione enigmistica al Peperosso di via Gonzaga, alle 10 caccia al tesoro da piazza Mazzini, mentre a palazzo ducale gli esperti de La Settimana Enigmistica interagiscono con gli appassionati, alle 11,30 incontro su "Ra-Giocare" con Giulio Bigi, alle 15,30 al teatro Ruggeri il festival si conclude con la proclamazione dell’Enigmista dell’anno del Campione italiano di Enigmistica generale, oltre alle premiazioni di tutte le categorie partecipanti.

Antonio Lecci