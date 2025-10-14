Festival dell’Enigmistica. Vince il veterano Baracchi

È un veterano del settore, Andrea Baracchi, il vincitore del titolo "Enigmista dell’anno 2025", grazie ai risultati ottenuti nelle varie gare al Festival dell’Enigmistica che si è svolto nel fine settimana a Guastalla. Baracchi ha ricevuto il riconoscimento al teatro Ruggeri, dove si sono svolte le premiazioni. Secondo posto per Edoardo Carlesi, seguito da Antonio Sorbi, campione uscente.

Per i rebus vincitore il romano Andrea Satta, seguito da Pietro Sbardellati e dalla guastallese Cecilia Benaglia, tra gli esperti Andrea Baracchi, Giordano Riolino e Silvana Bassini. Il campionato italiano di enigmistica è stato vinto da Davide Gazzotti tra gli emergenti e da Federico Maestrini tra gli esperti. Per il Sudoku vittoria per la guastallese Ilaria Guatteri tra gli emergenti e per il milanese Achille Capecce tra gli esperti.

Inoltre, una ventina di gruppi hanno aderito alla "caccia al tesoro" promossa domenica mattina insieme ai negozi del centro storico, che hanno affisso alle vetrine i cartelloni con le prove da affrontare. Alla fine hanno vinto Marco Terzi, moglie Alice e la figlia Matilde, premiati al termine della gara davanti all’Infopoint di piazza Mazzini.

Antonio Lecci