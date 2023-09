Festival dello spritz e del gin tonic. Alle ex Reggiane si beve e si balla

Un fine settimana con il Gin Tonic Festival, alle ex Reggiane, al parco Innovazione, in piazzale Europa in città. Stasera si comincia con Fratelli Martini dj e sax, per proseguire domani sera con il live dei Ridillo, band particolarmente legata al territorio reggiano. E domenica sera tocca al correggese Little Taver in scena insieme ai suoi Crazy Alligators. E poi il Bombonera Party (stasera), i dj Fabio Alisei e Comollo dello "Zoo di 105" (domani) e dj Niola Zucchi (domenica). Sempre nel weekend spazio a Orchestrando, il festival delle orchestre infantili e giovanili, con eventi già da oggi alle 14,30 all’auditorium Masini dell’istituto Peri. Oggi alle 19 ai Chiostri di San Domenico il concerto delle orchestre La Scintilla, Sincronie e Allegro Crescendo, domani alle 19 il concerto di Cinque Quarti di Piacenza e Papageno di Reggio, domenica alle 19 le note della Pasquinelli Young Orchestra di Milano e della Florestano-Cherubino di Reggio-Castelnovo Monti. In caso di maltempo i live vengono trasferiti alla sede della Fondazione nazionale della danza, in via Costituzione.