Festival di Emergency, conto alla rovescia: venerdì si parte col comico Lundini

Al via da venerdì a Reggio, la terza edizione del festival di Emergency dedicata quest’anno al tema del "confine" in tutte le sue accezioni. La kermesse – organizzata grazie al Comune di Reggio e patrocinata dalla Regione – si snoderà attraverso dibattiti, incontri, iniziative, mostre, concerti e spettacoli teatrali in diversi luoghi itineranti della città, animati da artisti, scrittori, giornalisti, sociologi, ricercatori, musicisti, registi, cantautori e operatori dell’associazione fondata da Gino Strada. Il programma della prima giornata parte alle 15,10 in piazza Casotti con un dibattito sul mondo di internet. Si parlerà anche di carceri, dell’emergenza profughi in Ucraina e del Mar Mediterrano. In piazza Prampolini il fotografo filmaker Giampaolo Musumeci condurrà il format "Emergency Stories": alle 18 ospiti sul palco principale del festival l’attore Alessandro Bergonzoni, lo scrittore Jonathan Bazzi e la sociolinguista Vera Gheno. Alle 19,30 fra gli ospiti l poeta siriano Tareq Aljabr. Atto conclusivo della prima giornata con lo spettacolo musicale "Canzoni carine e altre meno" col comico Valerio Lundini (foto) e I Vazzanikki. Per tutta la durata del festival ci saranno iniziative anche in biblioteca Panizzi, Palazzo Ancini e al teatro San Prospero con la rassegna cinematografica "Sguardi Sconfinati". A Palazzo dei Musei la mostra "Come onde del mare" sul primo anno di navigazione della Life Support. Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti, ma prenotabili tramite ticketone (in caso di posti liberi sarà possibile mettersi in fila poco prima degli eventi".