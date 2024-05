Festival di giornalismo dedicato ai bambini

Sarà piazza Martiri del 7 Luglio il centro nevralgico della quarta edizione di ‘Internazionale Kids a Reggio Emilia’, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini, che torna ad animare vari luoghi della città da domani a domenica. L’iniziativa, promossa dall’omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni, offre un programma ricco di appuntamenti in un territorio, quello reggiano, che continua a impegnarsi per l’educazione dei più piccoli e la promozione della cittadinanza attiva.

Organizzata insieme al Comune di Reggio e Fondazione Palazzo Magnani, la tre giorni sarà un viaggio attraverso i grandi temi dell’informazione, dal femminismo all’ambiente, dai diritti all’economia, dalla politica alla tecnologia, con uno sguardo sull’attualità.

I luoghi del festival saranno la Cavallerizza, Palazzo dei Musei, Teatro Valli, Chiostri di San Pietro e Mapei Stadium, con Piazza Martiri a fare da fulcro del festival, con incontri e azioni culturali di qualità, tutti gratuiti. Tra gli appuntamenti da non perdere di domani, l’incontro delle 17 con la giornalista del Post Giulia Siviero per capire che gli stereotipi di genere colpiscono anche gli uomini, ma è possibile liberarsene, e lo spettacolo delle 18.30 in Cavallerizza, ‘Monsieur René - Gardien de notes’, in cui un direttore d’orchestra racconta come si può leggere la musica in ogni cosa.

Sabato alle 11 al Mapei Stadium ‘A che gioco giochiamo?’, incontro organizzato in collaborazione con Mapei Stadium, in cui la scrittrice italo-singalese Nadeesha Uyangoda stimolerà riflessioni e nuove consapevolezze sul tema dei diritti attraverso lo sport. Da non perdere domenica alla Cavallerizza, ore 11, l’incontro ‘Italiani di fatto’, per parlare di circa un milione di bambini che ancora sono esclusi dal diritto di cittadinanza, e alle 16 l’artista Ariete che condividerà i suoi segreti di cantautrice. Un viaggio dal diario segreto alla canzone.