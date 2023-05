Festival di musica, sport e sapori: tutto gratis

di Stella Bonfrisco

È Benny Benassi ad aprire la prima edizione di Electronic BBQ, festival di musica e sapori immerso nel verde del Parco dei Popoli di Castellarano. Il 24 giugno un evento a ingresso gratuito - promosso dal Comune e dalla Pro Loco Castellarano - in cui dare inizio all’estate tra dj-set, food truck selezionati e sport. Il festival nasce da un’idea proprio del dj e producer reggiano di fama mondiale Benny Benassi insieme a Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia. È infatti la voglia di condividere la bellezza e la varietà del territorio reggiano che dà impulso a questo evento coinvolgendo giovani e meno giovani per rendere i luoghi e le persone protagonisti. Oltre ad essere headliner, Benny Benassi ha curato anche la scelta della line-up, con un occhio di riguardo al riconoscimento dei giovani talenti. " Ho conosciuto Giorgio Zanni quando alcuni anni fa mi ha invitato alla Festa dell’Uva a Castellarano – confida Benny Benassi. - Mi hanno colpito la sua attenzione per i giovani e la manifestazione che tanto mi ricordava quelle a cui partecipavo da ragazzino. Da lì è nata la voglia di creare insieme progetti in cui siano i giovani i protagonisti principali: come dj e produttori reggiani che vogliono emergere, ma anche come pubblico. Per questo per me è importante la gratuità del festival". Così come gratuitamente si è speso Benny Benassi nell’organizzare la manifestazione. "Dovrà essere comunque un momento aperto a tutti, anche alle famiglie – dice ancora Benny Benassi. - Per il Food Truck collabora con noi Filippo Polidori, con cui ho lavorato in occasione dei Jova Beach Party di Lorenzo. Sarà dei nostri anche Vino e Vinili". Electronic BBQ non sarà dunque solo lo spazio dove ascoltare buona musica e ballare. Alla musica elettronica si uniranno i sapori e lo stile portato da una selezione di Food Truck. Ci saranno tornei di beach volley, padel e pallacanestro. Oltre ad una divertente Color Run (alla quale prenderà parte anche Benny Benassi) che arriverà proprio sotto la consolle per dare inizio alla serata. Il festival inizierà sabato 24 giugno, fin dal mattino, con i tornei sportivi di beach volley, padel e basket. Nel pomeriggio la partenza della Color Run, che vedrà il traguardo proprio sotto la consolle dove Dj Mazz avrà iniziato il suo set. Da quel momento musica non-stop con Euro Nettuno, Havoc & Lawn, Costantin, CrazyD fino ad arrivare all’headliner: Benny Benassi. Electronic BBQ sarà preceduto la sera prima da un evento organizzato negli stessi spazi da Radio Stella e Pro Loco Castellarano. Venerdì 23 infatti spazio al revival con "Remember Picchio Rosso". Durante la serata, presentata da Andrea Barbi, si alterneranno in consolle Silver, Luca Zanarini, Diego Ferrari e Simona G, con vocalist La Lira. In apertura anche il live di Marco Baroni, cantautore.

Info: www.ebbq.it