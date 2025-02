"Festival di Sanremo, vogliamo più artisti giovani!"

Questa sera avrà inizio la 75a edizione del Festival di Sanremo. Parteciperanno ventinove cantanti e la fascia d’età risulta molto ampia. Ogni anno sul palco dell’Ariston si alternano artisti appartenenti a varie generazioni: dalla giovinezza esplosiva dei neomelodici e delle nuove promesse, alla maturità dei grandi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Nel corso degli ultimi anni, il Festival ha visto sempre più artisti emergenti (alcuni dei quali giovanissimi) salire sul palco con l’entusiasmo e l’energia tipica della gioventù, spesso portando con sé influenze musicali contemporanee e nuove tendenze. All’interno della gara, però, gli artisti con età più avanzata sono comunque più numerosi e questo rende il Festival più noioso per i giovani spettatori.

Noi pensiamo che ci dovrebbe essere una prevalenza di nuovi cantanti, in modo da coinvolgere maggiormente i ragazzi. Sanremo ha il compito di appassionare e unire le persone tramite la musica, ma a volte succede che ci si divide perché si hanno idee diverse. Le persone spesso e volentieri hanno gusti totalmente opposti. I ragazzi vogliono che sia un Festival pieno di innovazione, gli adulti, invece, qualcosa che gli ricordi la gioventù.

Su ventinove concorrenti solo nove hanno meno di trent’anni, quindi circa un terzo. Secondo noi, essendo nel 2025, ci dovrebbe essere una prevalenza di cantanti giovani. Questo fattore sembra una cosa di poco conto, ma in realtà per le nuove generazioni è molto importante. Noi capiamo che gli adulti che non sempre apprezzano che a che Sanremo partecipino artisti e generi innovativi, però vorremmo ci fosse più attenzione a un pubblico giovane.

Sanremo rimane comunque il Festival più seguito in Italia, ma secondo noi lo potrebbe essere ancora di più.

Giada, Simone, Federico, Chanel, Beatrice III C