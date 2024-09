Da mercoledì 2 ottobre, si terrà il ’Festival di Spiritualità’ al teatro di Sant’Agostino: tre serate che nascono dalla collaborazione tra la Libreria Bizzocchi e il settimanale La Libertà per promuovere la letteratura religiosa con la presentazione di tre libri diversi, tutti editi dalla casa San Paolo, alla presenza degli autori. Il filo conduttore per i vari appuntamenti è la preghiera, intesa come un dialogo in verticale verso Dio; si inizia il 2 ottobre alle 21 con il libro ’Iniziazione alla preghiera’ e l’autore, fra Roberto Pasolini (nella foto), sarà in dialogo con la sociologa Catia Iori. Il secondo appuntamento in agenda è per il 10 ottobre alle ore 21 con la presentazione del volume ’La preghiera dei Salmi’, scritto da Rosanna Virgili che sarà intervistata da Annamaria Fulloni, scrittrice e già insegnante di religione. Pregare con i Salmi è tradizione antichissima, biblica, patristica e monastica, degli ebrei e dei cristiani. Chiude il ciclo di incontri, il 17 ottobre alle 21, padre Calogero Di Fiore che, intervistato da Edoardo Tincani, direttore del settimanale La Libertà, discorrerà del suo libro ’Nomadi con Dio, La spiritualità del cammino’: la metafora del cammino, profondamente biblica, può essere un’efficace proposta nell’educazione dei giovani alla fede, ma anche degli adulti. Durante le serate sarà possibile intervenire per porre domande.

Cesare Corbelli