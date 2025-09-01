Festival Emergency a Reggio Emilia, musica "Per Gaza"

Reggio Emilia, 1 settembre 2025 - Artisti uniti per far sentire la loro voce contro ciò che sta accadendo in Palestina. È l’obiettivo della serata musicale organizzata da Emergency per sabato 6 settembre alle 21,30 a Reggio Emilia. “Per Gaza” è uno degli eventi in programma al Festival di Emergency, dal 5 al 7 settembre in città. Sul palco di piazza Prampolini saliranno le cantautrici Levante e Francamente, i cantautori Maurizio Carucci degli Ex-Otago e Mirco Mariani degli Extraliscio, l’attrice Camilla Filippi e altri ospiti che si esibiranno in canzoni, poesie e monologhi “per alzare la voce contro il massacro di civili in corso nella Striscia”. In programma, inoltre, due momenti speciali. Il collegamento con Mario Soldaini, uno dei curatori del libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, che raccoglie le poesie di 32 autori palestinesi in gran parte scritte a Gaza che ha dato ispirazione alla serata. Sul palco salirà anche un operatore di Emergency di ritorno da Gaza. L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito https://www.emergency.it/festival/. Per tre giorni, dal 5 al 7 settembre, il Festival anima le piazze di Reggio Emilia con incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro per riflettere insieme sulle grandi questioni del nostro tempo. Il tema di quest’anno, “La Voce”, sarà il fil rouge di tutti gli appuntamenti: momenti e occasioni per far sentire la voce di chi sta costruendo una società più giusta. Il programma completo del Festival è disponibile sul sito https://www.emergency.it/festival/, dove è anche possibile prenotarsi per tutti gli incontri.