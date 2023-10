Festival Enigmistica a Bagnolo: premiazioni e sfide per tutti

Entra nel vivo il Festival dell’Enigmistica, in corso a Bagnolo e alla sua terza edizione. Oggi sono previste in teatro le premiazioni degli studenti che hanno partecipato alle gare iniziate mercoledì. Domani e domenica si sfidano enigmisti provenienti da tutta Italia, con differenti livelli di difficoltà, tra rebus e sudoku. Le premiazioni si svolgeranno domenica a teatro. Inoltre, non mancano eventi vari per animare il centro storico bagnolese, che per un fine settimana si trasforma nel "paese dell’enigmistica", tra mostre, giochi, spazio bimbi, incontri e spettacoli.