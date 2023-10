Festival Enigmistica a Bagnolo: Ultimo Giorno di Gare e Premiazioni

Ultima giornata del Festival dell’Enigmistica, oggi a Bagnolo. Alle 10 in centro (ritrovo al teatro) caccia al tesoro per famiglie, mentre in teatro è visitabile la mostra "Rebus in galleria, galleria in rebus", ingresso libero. Alle 16,30 incontro su "Modelli e tecniche nella risoluzione del Sudoku" con Silvia Sau. A seguire la proclamazione dei vincitori delle varie gare e premiazioni. In mattinata al palasport si svolgono le gare di Sudoku. Sono attivi spazi ricreativi in tema con il festival, con spazio bimbi e un labirinto in piazzetta degli Incontri.