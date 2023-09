Festival It.A.CA Albinea: Tre tappe di turismo responsabile

Sono tre le tappe albinetane del Festival del turismo responsabile It.A.CA, con camminate ed eventi per conoscere i luoghi del territorio e la loro storia. Si parte questo sabato, con il ritrovo alle ore 16 al parco Lavezza. Attraversando i parchi storici, con una facile camminata su ciclopedonali e carraie, si arriverà alla frazione di Botteghe per incontrare la giovane imprenditrice Margherita Simonazzi, titolare dell’azienda agricola “Il Grifone”, specializzata nella produzione di miele biologico. Il giorno dopo, domenica la meta sarà la cantina “Anna Beatrice“, mentre il 16 settembre è la volta del Cavazzone (per entrambi, ritrovo alle ore 8.30 al Ceas di via Chierici 2, Borzano).