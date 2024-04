Festival Love, arriva Daniele Silvestri. Due dj set in piazza Spallanzani

Sarà Daniele Silvestri il super ospite di questa ottava edizione del Festival Love, che andrà in scena a Scandiano dal 31 maggio al 2 giugno e che promette di stupire ancora. L’iniziativa è un’occasione per vedere esibirsi dal vivo musicisti, artisti, circensi e incontrare autori e scrittori, oltre a poter godere di performance e installazioni, il tutto in un’atmosfera unica che ha l’amore come comun denominatore. Tra le novità, due serate di dj set in piazza Spallanzani, il venerdì e il sabato. Tra gli ospiti, per i talk ai giardini della Rocca, il giornalista Stefano Nazzi, autore del podcast Indagini, la giornalista Francesca Mannocchi, esperta di Medio Oriente, il critico musicale Gino Castaldo e il professore Andrea Segrè, voce della lotta agli sprechi alimentari. "Silvestri si esibirà il 2 giugno in piazza Fiume – spiega Roberto De Lellis, direttore generale di Ater Fondazione –, quest’anno compie 30 anni di carriera, si esibirà con una piccola formazione, ‘Il cantastorie recidivo’, sono solo in due infatti. Lui continua a raccontare storie tenacemente, anche contro quelle che sono le tendenze del momento. Sarà un percorso, un viaggio all’interno di tutta la sua carriera in una maniera nuova, discorsiva, raccontata, molto intima, anche per avvicinarsi al suo pubblico storico". I biglietti sono già in vendita su Vivaticket, costo del biglietto 18 euro (è l’unico evento a pagamento). "Ci aspettiamo un grosso riscontro di pubblico". Tra l’altro, l’esibizione di Silvestri sarà anticipata da quella di Elisa Coclite, in arte Casadilego, vincitrice della 14esima edizione di X Factor: polistrumentista e grande interprete, ha duettato con Ed Sheeran e portato la sua musica dal vivo in apertura ad artisti come Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper, Asaf Avidan. Per gli altri due concerti del festiva Love, in via di definizione, i nomi degli ospiti "saranno rivelati nei prossimi giorni". De Lellis assicura che si tratta di artisti di fama nazionale.

"Un evento fondamentale per la nostra amministrazione – le parole del sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti –, ogni volta si alza sempre di più l’asticella. Il festival non è solo musica, ma anche incontri, dibattiti e tanto altro e abbraccia il nostro centro storico".

"I numeri del festival sono importanti e non solo per Scandiano ma per tutto il territorio, dato che è capace di spostare un’enorme mole di persone", sottolinea il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, mentre l’assessore alla città attiva del Comune di Scandiano, Matteo Caffettani, spiega come sia "fondamentale il coinvolgimento dei commercianti e delle associazioni". Al festival Love, "la chiave dell’amore è declinata in molti modi e, anche quest’anno, di fatto tutto riconduce all’amore per Scandiano – aggiunge Nasciuti –. Quello dell’amministrazione ma anche quello di cittadine e cittadini che riscoprono la gioia di stare insieme e di vivere la città in questi fantastici tre giorni".

Nella splendida cornice dei giardini della Rocca dei Boiardo, per i talk, ci saranno Francesca Mannocchi, venerdì 31 maggio alle 20, il giornalista e critico musicale Gino Castaldo, sabato primo giugno alle 16.30 e a seguire il professore Andrea Segrè alle 20.30, mentre domenica 2 giugno alle 19 il pubblico potrà incontrare Stefano Nazzi. Confermate tutte le storiche collaborazioni del festival, a partire dal progetto ’I love circus’, a cura de L’Ufficio Incredibile, che proporrà anche quest’anno spettacoli di circo contemporaneo con artisti internazionali, e il progetto ’vignettiAmo?’ a cura di Gianlorenzo Ingrami, che porterà a Scandiano le opere di disegnatori e vignettisiti: quest’anno a disegnare live ci saranno Virginia Cabras, Pat Carra, Patrizia Comino, Marilena Nardi, Valentina Stecchi e Mauro Biani che terrà anche il sabato mattina un laboratorio con due classi della scuola media Boiardo.

Poi, la collaborazione con Pangea soc coop., in particolare un laboratorio con bambini e un’installazione in centro, oltre alla conferma della collaborazione con l’atelier di Villa Valentini nel quale gli utenti dei loro servizi hanno realizzato un progetto dal titolo “The Symbols of love”.

Il food sarà come sempre interamente gestito dall’offerta dei ristoranti locali e dalle associazioni scandianesi che si posizioneranno in aree centrali come piazza della Libertà.