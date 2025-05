Festival ‘Nobilita’, oggi il gran finale

Gran finale per ‘Nobilita’, festival della cultura del lavoro, che esce dai convegni per entrare nelle città. Dopo tre giornate molto vivaci e una cena con Liffo, cooking chef dotato di IA progettato da Robomagister, oggi programma intensissimo al centro Malaguzzi fin dal mattino. Apertura alle 10 con Stefania Zolotti, quindi Giulio Gambino con ‘Il diritto a essere felici’, omaggio a Domenico De Masi. Alle 10.30, talk ‘2025: il lavoro è come lo immaginavamo?’, con Carola Frediani, giornalista esperta di IA, Fabrizio Giugiaro, architetto, il giornalista Marco Esposito, Francesca Cavallini, presidente di Tice, e Stefano Gallo, ricercatore ISMed-CNR. Molto attesa Paola Di Nicola Travaglini, magistrata, con la relazione ‘Maschili femminili’, monologo sul lavoro e sulla cultura del femminile.

Alle 12 il talk ‘Crisi industriali, crisi di valori’, con l’imprenditrice Ornella Auzino, insieme a Lidia Undiemi, giurista, Sara Salerno, imprenditrice, e Paolo Storari, PM impegnato nelle inchieste che hanno portato al recupero di 434 milioni di Iva evasa. Il pomeriggio inizia alle 14.30 con un dialogo, ‘Lavorare in carcere’, che vede Flavia Filippi, presidente di Seconda Chance, associazione che cerca aziende disposte ad andare in carcere per offrire posti di lavoro a persone detenute (in tre anni ha già ottenuto più di 500 posti di lavoro); insieme a lei, Lara Mariani, giornalista di SenzaFiltro, Luigi M., operaio per Amplia Infrastructures, e Maurizio Croci, presidente Ance Emilia-Romagna. Alle 15.15 ‘Pensare al tempo della IA’, con Maurizio Ferraris, filosofo, che propone un confronto provocatorio tra intelligenza artificiale e umanità, focalizzandosi sulle paure che suscitano. Con lui Andrea Pontremoli, ad di Dallara. Ultimo slot di dialoghi, dalle 16, con ‘Miti e paure del lavoro: l’età non conta’, con Sabrina Meli, la più giovane insegnante di ruolo in Italia, a soli 20 anni.

Lara Maria Ferrari