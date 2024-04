Festival ’Noicontrolemafie’. Zanni fa muro sulle interdittive: "Sono sotto attacco diretto"

Con due lezioni magistrali sul tema “L’uomo e le regole: etica & diritto” da parte di monsignor Samuele Sangalli, del Dicastero Vaticano per l’evangelizzazione e del professor Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale e professore ordinario di Diritto costituzionale, si è aperta alla Cavallerizza la XIII edizione di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia insieme a 29 Comuni e alla Regione, con la direzione scientifica di Antonio Nicaso.

"Una settimana conclusiva, al termine del fondamentale lavoro condotto nei mesi scorsi con le scuole, che ci porterà a indagare la presenza delle mafie non solo nello spazio fisico, ma anche in quello digitale, dal dark web all’intelligenza artificiale, con relatori di grande valore", ha detto lo stesso Antonio Nicaso introducendo la giornata inaugurale, aperta dal saluto del presidente della Provincia Giorgio Zanni.

Dopo aver ringraziato le scuole per l’importante lavoro che stanno svolgendo con la Provincia e ai Comuni sul fronte della legalità, analogo ringraziamento il presidente Giorgio Zanni lo ha rivolto al prefetto Cocciufa, alle forze dell’ordine, alla Procura, a tutte le istituzioni e organizzazioni economiche "che stanno facendo squadra insieme a noi per contrastare le infiltrazioni mafiose". "Norme e protocolli di cui qui a Reggio ci siamo dotati - e che hanno subito, non dimentichiamolo, attacchi frontali da amministratori di Cutro, ma anche della nostra provincia - sono importanti, ma ancora più importanti sono le scelte personali che compiamo ogni giorno", ha detto il presidente Zanni rivolto ai ragazzi.

Anche il prefetto Maria Rita Cocciufa ha sottolineato "l’importanza della fortissima intesa tra istituzioni che ho trovato qui a Reggio Emilia, di strumenti di prevenzione che come nel campo dell’edilizia privata rappresentano un unicum nel Paese e dell’intensa attività di repressione, che anche recentemente ha portato alla luce un sistema tipico di aggressione delle mafie in un contesto ricco di imprese, denaro e innovazione tecnologica - ha detto – Serve però, forse, un ulteriore salto di qualità: una ancora maggiore consapevolezza da parte della società civile nell’adottare modelli di comportamento nella vita di tutti i giorni per contrastare l’illegalità, perché davvero ognuno, nel proprio piccolo, può fare qualcosa".