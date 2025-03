Festival ‘Rigenera’ termini delle proposte prorogati al 27 marzo

Sono stati prorogati al 27 marzo i termini di partecipazione alla ‘call for proposal’ rivolta ai professionisti della città e della regione, nell’ambito della nuova edizione del festival dell’architettura ‘Rigenera’ di Reggio Emilia, supportato dall’assessorato di Davide Prandi.

Promossa dalla Fondazione Architetti reggiani e dal Comune, la call invita architetti, urbanisti e tecnici multidisciplinari a presentare soluzioni innovative e sostenibili per la rigenerazione del quartiere stazione, coniugando i tre concetti cardine del ‘New european bauhaus’: sostenibilità, bellezza e inclusività.

Le proposte dovranno inoltre misurarsi su temi centrali come la mobilità sostenibile, la rigenerazione degli spazi pubblici e la rivitalizzazione economica e sociale del territorio con interventi non solo esteticamente validi, ma anche concretamente realizzabili e capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità. I progetti migliori riceveranno un premio di 500 euro ciascuno e una loro selezione sarà esposta non solo durante il festival ad aprile, ma anche nella ‘Placemaking Week Europe’. Ovvero il festival europeo dedicato alla progettazione urbana che a settembre porterà a Reggio Emilia oltre 500 esperti del settore provenienti da tutta Europa.

red. cro.