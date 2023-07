Festival Rurale a San Bartolomeo Danza col Nuovo Balletto Classico

Gli appuntamenti di Restate, e non soltanto. Ai Chiostri di San Pietro alle 21.30, spettacolo di danza con il Nuovo Balletto Classico. A firmare le coreografie sono Edi Blloshmi, dell’Operà de Lyon), e Hektor Budlla (già coreografo di Aterballetto). Ingresso 12 euro. Al Villaggio Stranieri (circolo Arci), alle 21,30, c’è "Gambe in spalla": spettacolo di bolle di sapone e clownerie. Il Centro Sociale Orologio, con sipario alle 21, ospita una divertente commedia dialettale del duo Zanni & Incerti. Da non perdere al Parco della chiesa di San Bartolomeo, a partire dalle 17, il Festival Rurale Intorno al Cirque Bidon. Tante le iniziative gratuite di teatro, musica, danza e circo, laboratori di arti visive e performative, merende con gli artisti. Sempre alle 17, al Rione Don Pasquino Borghi, c’è il laboratorio creativo "Teatrini di storie". Da una fiaba italiana di Italo Calvino, ogni partecipante realizza un teatrino di legno e i suoi personaggi. In collaborazione con Teatro dell’Orsa. Gli appassionati di cinema, alle 21,30 all’Arena Stalloni, potranno assistere alla visione del film "Di che colonia sei?", diretto da Riccardo Marchesini, presente in sala durante la serata. Un programma tutto dedicato a William Shakespeare è quello che stasera va in scena All’Aria Aperta Teatro Festival, a Villa Segrè di Salvaterra (inizio alle 20).