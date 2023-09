Festival Sesto Rocchi, la magia di Gallo e i Bocklin

Ancora fino a venerdì San Polo ospita il Festival Sesto Rocchi, arrivato alla sua sedicesima edizione sotto la direzione artistica del maestro Antonello Farulli, con concerti e lezioni che trasformano il paese in una ‘città sonora’. Il programma prevede masterclass condotti da docenti e approfondimenti insieme a quartetti cameristici. I concerti in programma si tengono nella chiesa del castello di San Polo, con inizio alle 21 e a ingresso libero (con prenotazione obbligatoria a [email protected]). Questa sera protagonisti sono il pianista André Gallo e il Quartetto Böcklin, che eseguono musiche di Dvorak e Sostakovic, domani sarà la volta di Alda Dalle Lucche e i suoi sax, mentre giovedì 7 ad esibirsi saranno i docenti in un concerto in memoria di Flavia Franzoni Prodi. Venerdì conclude la rassegna, dalle 15, una maratona di brani eseguiti dai giovani allievi musicisti (info: www.festivalsestorocchi.it ).