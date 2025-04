Festival Vyni conquista tutti a Reggio Emilia tra vino e musica

Reggio Emilia, 14 aprile 2025 – Un centro storico per una volta davvero vivo, e decisamente animato. Anche perché il contributo del dio Bacco, in questi contesti, aiuta davvero da millenni.

Si è conclusa con un grande successo, e all’insegna dell’entusiasmo la seconda edizione del Festival Vyni, che ha animato le vie dentro l’esagono nello scorso weekend. Riempiendo, per due giorni consecutivi, quattro piazze cittadine, dove si sono alternati 25 dj set, 20 cantine, 4 palchi, 20 espositori di vinili e 6 talk al giorno.

L'evento ha portato a Reggio migliaia di visitatori, trasformando le vie cittadine in uno scenario unico di degustazioni e musica. Nonostante domenica un altro dio, Giove Pluvio, non sia stato particolarmente benevolo, il maltempo non ha comunque rallentato l’affluenza che, secondo le stime degli organizzatori, è stata, sulle due giornate, di circa 20mila persone. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi produttori locali, che hanno offerto ai presenti la possibilità di assaporare vini classici, naturali e biologici, accompagnati dalle performances alle consolle di dj internazionali e nazionali. Tantissime persone ne hanno poi approfittato anche per visitare gli stand degli espositori, alla ricerca di rarissimi vinili di pregio. L'iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico e degli operatori del settore, confermando Reggio Emilia come punto di riferimento per eventi che valorizzano le eccellenze locali, oltre ad aver influito positivamente sull’attività di tutti gli esercenti del centro storico.

“Siamo molto contenti di aver realizzato un evento che non ha eguali in Italia -ha commentato al termine della kermesse il suo staff organizzativo - portando oltre 20.000 persone in piazza da tutta Reggio , dalla provincia e dalle città limitrofe. Un pubblico entusiasta ed attento alle proposte musicali ed enogastronomiche del festival. Vogliamo ringraziare le cantine partecipanti e gli espositori, senza il cui fondamentale apporto non avremmo potuto organizzare la rassegna. Vogliamo inoltre ringraziare il Comune di Reggio e la Regione per aver patrocinato l’evento e fornito un fondamentale supporto alla realizzazione organizzativa della rassegna”. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle prossime edizioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: www.vyni.it