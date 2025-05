Festivalove 2025. Ecco tutte le modifiche alla viabilità

Il centro di Scandiano, in occasione di Festivalove dal 30 maggio al 1° giugno, sarà interessato da una serie di modifiche alla viabilità. L’amministrazione ha predisposto un piano viabilistico. Dalle 17 del 30 maggio fino alle 8 del 1° giugno sarà vietata la sosta e transito, anche per i residenti, in via Pellegrini (tra corso Vallisneri e via XX Aprile), via Tognoli (da piazza Libertà a via XXV Aprile), piazza Laura Bassi, via Crispi, via Portello, via Concia, corso Vallisneri (tra via Mazzini e via Fogliani), piazza Libertà, corso Garibaldi, piazza I° Maggio, piazza Duca d’Aosta, via Trieste, via Reverberi, via Matteotti (tra via Reverberi e viale della Rocca), via Trento, via Corti (tra via Matteotti e via Diaz).

Dalle 8 del 1° giugno alle 6 del 2 giugno i divieti di sosta e transito si estenderanno a piazza Nuovo Mondo, corso Garibaldi (tra piazza Libertà e viale della Rocca), via Reverberi (tra via Trieste e via Matteotti), via Matteotti (tra via Reverberi e viale della Rocca), via Corti (tra via Trento e via Matteotti), corso Vallisneri.

m. b.