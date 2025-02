FestivaLove alla decima edizione. L’appuntamento sarà a fine maggio

di Stella BonfriscoDecise le date dei tre giorni della kermesse scandianese FestivaLove, che quest’anno compie dieci anni. L’appuntamento con l’edizione 2025 - come sempre organizzata dal Comune di Scandiano - è stata fissata per il 30-31 maggio e 1 giugno. Il consolidato evento primaverile trae come sempre ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne "L’’Orlando innamorato" e animerà la città nei per tre giornate, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica.

"In questi dieci anni, FestivaLove ha saputo crescere e consolidarsi come uno degli eventi più attesi del territorio – ha dichiarato il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti – capace di coniugare riflessione e intrattenimento, cultura e divertimento".

La geografia e il programma del festival rimarranno gli stessi. Nei Giardini della Rocca si terranno i dibattiti, che vedranno protagonisti ospiti di rilievo nazionale e internazionale, spaziando dalla letteratura alla filosofia, fino all’ambientalismo. In piazza Fiume, l’anfiteatro naturale della città, andranno in scena i tre concerti serali, in programma venerdì, sabato e domenica (con quest’ultimo a pagamento).

La rinnovata piazza Spallanzani sarà invece il punto di riferimento per i giovani, con dj-set in programma il venerdì e il sabato sera. Confermate anche le due manifestazioni collaterali: I Love Circus e Vignettiamo.

Lo staff organizzativo è al lavoro per definire il programma completo della tre giorni dedicata all’amore. Tra pochi giorni sarà inoltre svelato il nome dell’ospite speciale che darà il via all’Anteprima di FestivaLove, in programma al Teatro Boiardo.

Lo scorso anno FestivaLove ha portato a Scandiano i concerti di Noemi e Daniele Silvestri, ma anche l’incontro con Stefano Nazzi, autore del celebre podcast ’Indagini’, e serate danzanti d’eccezione molto amate dai reggiani, dal Microclub Night alla Prosperosa. Non resta che attendere quali saranno le novità in serbo per questa edizione 2025.