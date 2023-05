FestivaLove: ecco D’Amico e Veltroni

Scandiano è pronta a partire con la settima edizione di FestivaLove, che da stasera a domenica 28 maggio.

In occasione dell’inaugurazione, questa sera alle 19,30 ai Giardini della Rocca dei Boiardo, sono assegnati come da tradizione i due premi festivaLOVE, dedicati a persone o organizzazionidel territorio che hanno declinato l’amore – filo conduttore del festival – in modo originale. Un premio festivaLove andrà al lavoro del fotografo scandianese Luigi Ghirri, di cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita avvenuta proprio a Fellegara di Scandiano nel 1943. Saranno le figlie Adele e Ilaria a ritirarlo. Un altro premio festivaLove andrà invece a padre Filippo Aliani, in rappresentanza del convento cappuccini di Scandiano, in occasione dei 400 anni dell’importante insediamento scandianese e per l’impegno che lo porta spesso ad aiutare la comunità di Sighet, in Romania. Poi, tra gli incontri e gli eventi da segnalare, alle 21,30 in Piazza Fiume c’è il concerto di Dargen D’Amico e ai Giardini della Rocca, sempre alle 21,30, Walter Veltroni presenta il suo libro "La scelta". Tutti gli appuntamenti oggi in programma sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. L’intero programma e tutte le informazioni su www.festivalove.it

s.bon.