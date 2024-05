Festivalove, i talk nei giardini della Rocca

Sarà molto ricco il programma dei talk ospitati da Festivalove nella suggestiva cornice dei giardini della Rocca dei Boiardo di Scandiano. Il festival dedicato all’amore torna dal 31 maggio al 2 giugno nelle piazze, vie e nei cortili della città boiardesca. Si tratta di incontri e presentazioni di libri con protagonisti della scena culturale italiana. Giornalismo, ambiente, società civile, conflitti, pari opportunità, Costituzione e arte sono alcuni dei temi che verranno approfonditi dagli ospiti invitati.

Il Comune ha intanto reso noto il primo blocco di ospiti, tra venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno. A Scandiano è attesa Francesca Mannocchi con ‘Le parole e la guerra’. Giornalista esperta di Medio Oriente, ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen e Afghanistan con cui ha vinto vari premi giornalistici. Tanti libri all’attivo per varie case editrici. Sarà ospite il 31 maggio alle 20. Il 31 maggio appuntamento poi alle 21.30 con Chiara Tagliaferri con ‘Quanto costa l’amore?’. Scrittrice e ideatrice di Morgana, il podcast più famoso del web insieme a Michela Murgia. I loro temi sono legati alle diversità e discriminazioni di genere. È autrice inoltre di ‘Strega comanda colore’, edito nel 2022 da Mondadori.

A Scandiano sabato 1° giugno alle 16.30 appuntamento con Gino Castaldo con ‘Supererò le correnti gravitazionali. La storia di Franco Battiato’. Critico musicale e giornalista, Castaldo durante la sua carriera ha intervistato tutti i giganti della musica. Insieme a Ernesto Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato autore di programmi musicali su Radio Tre e per Radio 2 ha svolto importanti cicli di narrazioni musicali, mentre dal 2018 conduce con Ema Stokholma Back2back. Anche per lui diverse pubblicazioni, da oltre dieci anni porta nei teatri e nelle più belle piazze italiane le sue narrazioni musicali che raccontano i big della storia della musica italiana e internazionale in un alternarsi di parole e musica.

Il 1° giugno al festival evento alle 20.30 pure con Andrea Segrè con ‘Spreco alimentare: quanto, come e perché’. Nato a Trieste nel 1961, dal 2000 Segré è professore ordinario di politica agraria internazionale e comparata all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e ha insegnato economia circolare all’Università di Trento dal 2015 al 2018. Studia e applica i fondamenti dell’ecologia economica, circolare e sostenibile.

Matteo Barca