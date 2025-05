Festivalove: si aprono le danze

Aveva salvato un neonato in arresto cardiaco pochi mesi fa, davanti agli occhi della madre: un vero e proprio atto d’amore di un’infermiera scandianese racchiude in sé il senso stesso di Festivalove. Per questo motivo ieri sera è stata lei, Marianna Corda, a essere premiata dal sindaco Matteo Nasciuti durante l’inaugurazione della kermesse ai Giardini della Rocca. "Questo festival è il nostro biglietto da visita – ha dichiarato il sindaco Nasciuti durante il momento istituzionale di apertura della kermesse – e racconta chi siamo: una città viva, che tiene insieme tradizione e futuro, imprenditoria e associazionismo, commercio e cultura, sport e servizi alla persona. Una città dove si vive bene". Festivalove proseguirà fino a domenica 1° giugno, con un fitto cartellone di incontri, spettacoli, concerti e laboratori dedicati al tema dell’amore nelle sue molteplici forme.