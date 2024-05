Festivalove, si scaldano i motori: "Aiuterà ristoratori e commercianti"

"Il Festivalove è l’appuntamento più importante dell’anno per Scandiano: sicuramente aiuterà il commercio locale e soprattutto i ristoratori". A sostenerlo è Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Anche Confersercenti esprime soddisfazione per le molte iniziative in occasione di Festivalove. Il festival dedicato all’amore torna dal 31 maggio al 2 giugno nelle piazze, vie e nei cortili della città boiardesca. "Pure i commercianti – sottolinea Campani – hanno sempre apprezzato i numerosi eventi promossi, sempre di grande successo. Tantissima gente arriverà a Scandiano. Il Festivalove è ormai diventato il nostro biglietto da visita. Un’opportunità importante per fare conoscere le attività. Invito anche i negozi non coinvolti direttamente a lasciare aperte le vetrine promuovendo così le numerose realtà in orari serali e garantendo l’eventuale apertura". Per Campani non mancheranno "i benefici per gli operatori commerciali e principalmente per i gestori dei ristoranti, ma anche i titolari di altri negozi avranno ricadute positive. Il cartellone non ha deluso le aspettative con tanti ospiti attesi nel corso delle giornate. Siamo quindi contenti per il Festivalove, il principale evento della primavera-estate". Il presidente di Confersercenti ricorda che Scandiano "ha già ospitato, per due sabati, delle serate dedicate agli aperitivi con le distese nei locali nella zona di piazza Spallanzani: hanno funzionato e in molti hanno partecipato. La scelta dell’amministrazione di rendere pedonale la piazza nei weekend ha permesso agli esercizi di predisporre le distese, piene di persone. È stata una sorpresa per gli stessi gestori riscontrare un’affluenza notevole di clienti". Campani è convinto che l’estate "rilancerà il commercio grazie alle iniziative dei prossimi mesi. Ora c’è grande attesa per il Festivalove con presenze anche da fuori provincia grazie a questo format. Un’opportunità per valorizzare le nostre eccellenze". Ricco il programma dei talk nella cornice dei giardini della Rocca dei Boiardo. Tra gli ospiti Francesca Mannocchi con ‘Le parole e la guerra’. Giornalista esperta di Medio Oriente, ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen e Afghanistan e ha vinto vari premi. Il 31 poi alle 21.30 la scrittrice Chiara Tagliaferri con ‘Quanto costa l’amore?’, la sera La Crus in concerto in piazza Fiume. Il primo giugno alle 16.30 Gino Castaldo con ‘Supererò le correnti gravitazionali. La storia di Franco Battiato’, alle 20.30 Andrea Segrè con ‘Spreco alimentare: quanto, come e perché’ e la sera concerto di Noemi in piazza Fiume. Il 2 giugno, alle 16 in piazza Fiume, Stefano Nazzi presenterà il libro ’Canti di guerra’. E alle 18.30 ai giardini della Rocca Paola Gabrielli intervista Daniele Silvestri. E tantissimi altri ospiti. Come da tradizione il programma si snoderà dal venerdì alla domenica sera e a chiudere sarà il concerto a pagamento di Daniele Silvestri in duo (prima Cadadilego). Se i giardini sono la cornice per i talk e piazza Fiume per i concerti, piazza Spallanzani diventa spazio per far ballare centinaia di giovani con due serate di dj set.

Matteo Barca