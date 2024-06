"Festivalove, successo più forte del meteo"

Grande successo, nonostante il maltempo, per il Festivalove: c’è soddisfazione a Scandiano per i numerosi eventi organizzati dal 31 maggio al 2 giugno nella città boiardesca.

"Come amministrazione – dice Matteo Caffettani, assessore alla città attiva – siamo contenti. Il meteo non è stato sempre clemente, ma abbiamo evitato problemi e disagi. Il bilancio della manifestazione sarà fatto ascoltando anche i commercianti. A causa del meteo avverso abbiamo cambiato alcune location. Siamo comunque soddisfatti per le buone presenze durante il festival, soprattutto nella giornata di sabato. Tantissime persone hanno partecipato al concerto di Noemi come pure in piazza Spallanzani molti giovani hanno preso parte agli eventi musicali con Microclub e la Prosperosa".

Apprezzati dal pubblico i dibattiti e gli incontri promossi durante la kermesse. "Il concerto finale di Daniele Silvestri – sottolinea l’assessore Caffettani – è stato molto bello con commenti positivi da parte del pubblico: sono stati venduti 730 biglietti".

Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia, sottolinea che il tempo quest’anno "non ha aiutato il Festivalove. Ho comunque visto tanta gente nel corso delle tre giornate. Il festival è sempre un appuntamento molto importante per Scandiano".

Fondamentale è stata la collaborazione delle associazioni e dei commercianti scandianesi. "Tantissima gente è arrivata a Scandiano – evidenzia Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti –. Siamo contenti anche se il maltempo ha penalizzato un po’ il festival. Per il futuro è quindi necessario concentrarsi per investire sempre su grandi nomi. Adesso aspettiamo le valutazioni dei commercianti in merito alle vendite. È però importante vedere un paese pieno di persone, come è avvenuto lo scorso weekend, coinvolgendo giovani e adulti". Anche il sindaco Matteo Nasciuti ha espresso soddisfazione: "Quest’anno abbiamo sfidato il meteo, ma Scandiano e Festivalove sono stati come sempre una meraviglia. Il cielo ha fatto i capricci, ma non ha scoraggiato nessuno. Per tre giorni abbiamo aperto e chiuso l’ombrello; in fondo ne valeva la pena. Abbiamo ascoltato un professore universitario parlare di spreco alimentare e un giornalista raccontare storie, abbiamo cantato a squarciagola in piazza Fiume e ballato fino a tardi in piazza Spallanzani. Tutto questo perché una marea di persone ci ha creduto, ha deciso di investire tempo, idee e passione in un festival dedicato all’amore".

Matteo Barca