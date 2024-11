Festività: appello dei commercianti: "Comprate nei negozi, non online"

"Sconsigliamo gli acquisiti online e chiediamo a tutti i cittadini di scegliere i negozi di vicinato dei nostri paesi". L’appello è stato lanciato da Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Campani esprime preoccupazione per i primi dati emersi inerenti alle vendite degli ultimi mesi: "La stagione sta andando a rilento. Il meteo delle ultime settimane ha penalizzato le attività commerciali in quanto le temperature ancora non sono molto fredde e le vendite invernali non sono quindi partite a pieno ritmo. Ho parlato con gli operatori e non tutti sono soddisfatti. Grande successo fortunatamente invece per la fiera di Santa Caterina che proseguirà anche domenica: tanta gente è arrivata a Scandiano e non è mancato il lavoro per i gestori dei bar e ristoranti. Una ‘boccata d’ossigeno’ in questa situazione difficile legata al commercio".

Il presidente di Confersercenti spera dunque in un miglioramento della stagione delle vendite invernali-natalizie. "Manca nemmeno un mese a Natale – sottolinea Campani –. Confidiamo che in tanti raggiungeranno i negozi di Scandiano e del comprensorio ceramico reggiano per gli acquisti dei regali e non solo. Purtroppo nel 2024, come già si era verificato negli ultimi anni, è mancata la stagione autunnale. Dall’estate siamo passati direttamente all’inverno con le relative conseguenze anche per i commercianti in particolare per l’acquisto dei capi d’abbigliamento". Tanti sono gli appuntamenti in programma a dicembre e gennaio per animare i comuni in occasione del periodo natalizio.

"Pure quest’anno sono state organizzate numerose iniziative – evidenzia Campani –. Le amministrazioni comunali hanno messo in campo eventi con l’obiettivo anche di portare tanta gente nei nostri comuni. Confidiamo, grazie alla presenza di queste manifestazioni, nella partenza ufficiale della vendita dei regali per sostenere i negozianti, unici attori che rendono vivi i centri dei paesi. Fondamentale sono infatti i negozi aperti e le vetrine con gli addobbi per portare tante persone. Grande è l’impegno dell’associazione dei commercianti di Scandiano che si è attivata per le luminarie e per promuovere attività e iniziative nelle prossime settimane".

Matteo Barca