Festività: ecco come cambiano i passaggi

Arrivano le festività e si godono il meritato riposo anche gli operatori di Iren incaricati della raccolta dei rifiuti che opereranno a mezzo servizio, in un periodo però denso di cenoni e pranzi, dunque sicuramente nell’occhio del ciclone per la produzione di rifiuti. L’azienda ha dunque disposto un cambio di programma per le varie raccolte in occasione dei prossimi due giorni di festività natalizia, ovvero le giornate del 25 e 26 dicembre, chiedendo la collaborazione dei cittadini per tali variazioni.

Per tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia e per tutte le zone del comune di Reggio Emilia, le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di mercoledì 25 verranno posticipate a venerdì 27, le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per martedì 26 saranno svolte regolarmente, mentre le raccolte del rifiuto organico previste per mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre sono invece sospese. Farà eccezione la raccolta del rifiuto indifferenziato prevista per la giornata di mercoledì 25 dicembre per i comuni di Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Bibbiano (zona blu), Correggio (zona blu) che verrà svolta giovedì 26, diversamente da quanto riportato sul calendario.

Per le zone del forese del comune di Reggio Emilia, dove è prevista una raccolta rifiuti porta-a-porta integrale delle frazioni di rifiuto di carta, plastica e vetro/barattolame, sarà previsto quanto segue: la raccolta plastica zona Nocciola è confermata per il giorno di Natale, diversamente da quanto indicato nel calendario, la raccolta plastica zona Verde in programma giovedì 26 è posticipata al 27 dicembre, come indicato da calendario e, infine, la Raccolta carta zona Nocciola è posticipata dal 25 al 27 dicembre, come indicato da calendario.

Le utenze presenti nel centro storico di Reggio Emilia sono pregate di attenersi a quanto riportato sul calendario. Resteranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 dicembre tutti i Centri di Raccolta presenti in provincia. Sempre mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre il Call Center Ambientale 800-212607 resterà chiuso, così come il Punto Ambiente di Piazza della Vittoria, gli Store Iren di via Adua, vicolo Trivelli e Piazza Duca d’Aosta e i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. Verrà sospesa anche la distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso il Punto Ambiente Mobile di Reggio Emilia.

E’ comunque possibile effettuare la prenotazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio attraverso l’App Iren Ambiente o accedendo al portale www.servizi.irenambiente.it e, dove presenti, restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire i rifiuti.