Fiabe simboliche sulle principali emozioni per gestirle come una opportunità di crescita

E’ in programma per il 15 aprile alle 17,15, alla sala Osteriola del Centro Biagini a Rio Saliceto, la presentazione di "Emozioni 2.0. Ricette per genitori e bambini", libro della pedagogista Susy Bellesia. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione consigliata. Il libro contiene fiabe simboliche sulle principali emozioni e "ricette" pratiche per riconoscerle e sperimentarle, gestendole come un’opportunità di crescita.

Si tratta di un manuale che sensibilizza anche i genitori a una presa di consapevolezza sulla propria intelligenza emotiva, necessaria per sostenere il bambino nella crescita e nella propria autostima. L’iniziativa rientra nel programma di eventi e incontri che vengono organizzati nei Comuni dell’Unione Pianura Reggiana e destinati a famiglie, giovani e genitori e dedicati a temi di estrema importanza, che vengono discussi con esperti in materia.