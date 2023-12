Fiaccolata in memoria dei Fratelli Cervi

I sette fratelliCervi vennero fucilati dai repubblichini a Reggio il 28 dicembre 1943. In loro ricordo è stata organizzata una fiaccolata per la sera del 27 dicembre. Il punto di ritrovo sarà alle 17,30 all’inizio di via Amendola, in centro a Campegine (di fronte alle Poste). Si procederà poi verso Piazza Caduti del Macinato e fino al cimitero del paese. Qui alle 18 verrà reso omaggio alla tomba monumentale della famiglia, con gli interventi della presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani e del sindaco Alessandro Spanò. L’evento sarà chiuso da una performance musicale e teatrale intitolata "La vigilia di tutte le Resistenze", a cura del cantautore-attore Daniele Goldoni.