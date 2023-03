Fiaccolata per i migranti di Cutro

Nella notte del ritorno all’ora legale, in centro storico a Correggio è stata organizzata una fiaccolata, in corso Mazzini, per ricordare le vittime del naufragio di migranti avvenuti a Cutro. Alle 4,50 di ieri il ritrovo almeno 120 partecipanti, i quali hanno tenuto le fiaccole accese, ognuno sotto una delle colonne dei portici del centro. Una manifestazione silenziosa, scandita solo dalla lettura dei nomi delle vittime, affidata a turno alle persone presenti. È stato un momento di riflessione, senza interventi, senza polemiche e senza simboli politici o di partito. Apparso un solo messaggio, "Fermiamo la strage subito", affidato a uno striscione esposto davanti al monumento ai Caduti, mentre una nuova alba stava per sorgere.