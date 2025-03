Fials, la protesta davanti all’ospedale: "Ora basta: servono posti auto gratis"

"Oggi Fials Reggio Emilia è a manifestare davanti al Santa Maria Nuova per richiedere nuovamente parcheggi gratuiti e aumento di stalli dei parcheggi, che ormai sono ridotti all’osso, per dipendenti e pazienti fragili". Così il sindacato motiva il picchetto organizzato ieri davanti all’ospedale, proprio sull’asfalto del parcheggio che è e resta oggetto di grande discussione. Un dibattito che ha raggiunto l’apice recentemente tramite una segnalazione arrivata dagli stessi dipendenti, dopo il messaggio lasciato dall’azienda su numerose auto parcheggiate fuori dagli stalli designati e firmato dalla ’mobility manager’. Il messaggio invitava a non parcheggiare in quei posti, perché riservati a chi non ha l’abbonamento, richiamando una "questione di civiltà". La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Chi paga l’abbonamento non può più parcheggiare lì – hanno spiegato i dipendenti – e nessuno ci restituirà quei soldi. Ma dove dovremmo parcheggiare per venire a lavorare? Siamo costretti a venire un’ora prima e comunque non troviamo posto".

"Non se ne può più" commenta Giuseppina Parente, responsabile Fials Reggio e infermiera da trent’anni. "Qui Comune e azienda fanno solo cassa sulle nostre spalle. È ora di finirla, non smetteremo mai di lottare per il benessere di dipendenti e pazienti, per il welfare aziendale" conclude, ricordando anche a questo proposito l’appuntamento delle elezioni Rsu. Il tema dei posti auto, evidentemente, risuona alle orecchie di tanti, lavoratori della sanità e non. Dalle 10 alle 13 di ieri mattina "abbiamo raccolto più di 300 firme – continua Parente –. Nonostante il tempo proibitivo, perché freddo e pioggia non sono mancati, la gente ha partecipato comunque numerosa al nostro banchetto". Un’iniziativa "per tenere alta l’attezione su questo argomento, che noi sentiamo molto come dipendenti e sindacato di professionisti della sanità".