Fiamme a Cadelbosco, aria nei "livelli di legge"

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 agosto 2024 - Si conferma una situazione rassicurante, in base ai dati forniti da Arpae, per l’aria a Cadelbosco Sopra e zone limitrofe, dove nei giorni scorsi è divampato un furioso incendio che ha provocato una notevole quantità di fumo dalla combustione di macchinari ma soprattutto di una grossa quantità di scarti di plastica, alla sede della ditta I.Blu. Le indagini dei tecnici Arpae sono state svolte nei punti di monitoraggio individuati in base al contesto territoriale potenzialmente interessato dalla ricaduta dei fumi dell’incendio. I rilevatori sono stati posizionato uno in centro a Cadelbosco, altri quattro in nuclei abitati a distanze comprese tra i 2 e i 3 km dall’impianto, e uno a distanza di cinque km ad est, utilizzato come dato di confronto. I risultati analitici, riferiti alle ore più critiche e dei giorni successivi, hanno mostrato livelli di inquinanti contenuti, senza variazioni significative nei diversi punti rispetto al punto di confronto. A integrazione delle analisi, è stato individuato un punto nei pressi del magazzino comunale in cui è stata effettuata la rilevazione dei microinquinanti organici come le diossine, con i risultati “sensibilmente inferiori ai riferimenti internazionali”. Anche il benzo (a) pirene, l’unico microinquinante regolamentato come qualità dell’aria, è risultato inferiore al limite di legge, anche nelle ore più critiche di quell’emergenza.