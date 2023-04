Fiamme al tetto del casolare, allarme a Scandiano

Scandiano (Reggio Emilia), 8 aprile 2023 - Momenti di paura e preoccupazione in serata a Pratissolo di Scandiano, in via Passerella, dove verso le 19 è stato dato l’allarme per un incendio che si stava propagando al tetto, dopo il surriscaldamento della canna fumaria del camino. Quando è stato avvertito odore di bruciato è subito balenato il sospetto che ci fosse qualcosa di serio, da non sottovalutare. Poi sono state viste le prime lingue di fuoco alla copertura dell’edificio, un casolare ristrutturato abitato da alcune famiglie. Ovviamente, per motivi precauzionali, tutti i residenti nell’immobile sono stati fatti uscire all’aperto, per mettersi al sicuro. Sono arrivati i vigili del fuoco da Reggio, con rinforzi da Sassuolo e perfino dal distaccamento di Sant’Ilario, mobilitando pure la squadra di Guastalla. Verso le 20 è stata data comunicazione alla centrale operativa che il rogo era stato fermato, con danni comunque evidenti sulla parte di copertura interessata dalle fiamme, con braci ancora accese da eliminare al più presto. Sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Scandiano per gli accertamenti e per coadiuvare le operazioni di sgombero delle abitazioni dell’edificio interessato dalle fiamme. Non si registrano conseguenze alle persone.