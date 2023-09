Incendio alla CaRe di Carpi, i fumi anche verso Rolo e Fabbrico

Reggio Emilia, 30 settembre 2023 - Viene seguita con la massima attenzione anche nella zona reggiana di Rolo, Fabbrico e Reggiolo l’evolversi della situazione dell’incendio divampato a Fossoli di Carpi, alla sede della ditta Ca.Re (video), specializzata in recupero di rifiuti. I vigili del fuoco da tutto il comando modenese sono intervenuti per domare le fiamme.

Il problema sembra essere quello del denso fumo, visibile anche a parecchi chilometri di distanza. Fumo che in parte è diretto anche verso la zona reggiana, tanto che pure il sindaco di Rolo, Luca Nasi, ha voluto diffondere l’appello del collega carpigiano, Alberto Bellelli, che consiste nell’invito ai cittadini che abitano nelle zone circostanti di tenere chiuse le finestre e di non consumare ortaggi e frutta del proprio orto, se ci si trova nell’area coinvolta dagli effetti del fumo. Sono già stati mobilitati i tecnici di Arpae e Azienda Usl per effettuare un monitoraggio nell’area interessata dall’incendio e dalla ricaduta dei fumi per verificare eventuali situazioni di rischio.

Intanto, la strada su cui si affaccia l’azienda di Fossoli è destinata a restare chiusa per tutta la notte, presidiata da forze dell’ordine e volontari di Protezione civile. Al momento non vengono segnalate conseguenze alle persone. Nei prossimi giorni saranno effettuati controlli sanitari sui terreni dell’area interessata dagli effetti dell’incendio, che per ora sembra concentrato su una vasta area esterna della ditta carpigiana.