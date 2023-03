Incendio Reggio Emilia, fiamme da scaldasonno: denso fumo in camera da letto

Reggio Emilia, 31 marzo 2023 - Vigili del fuoco all’opera, poco dopo l’una della scorsa notte, in via Tirelli, alla periferia di Reggio, dove era stato segnalato un incendio che era divampato all’interno di una abitazione in uso a una coppia di cittadini di origine turca. Pare che alla base dell’incendio vi sia un corto circuito elettrico allo scaldasonno, che ha interessato il materasso del letto e provocato un denso fumo che ha annerito le pareti della camera da letto, per fortuna senza conseguenze alle persone e senza intaccare parti strutturali dell’edificio.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile cittadino per gli accertamenti. Sono rimasti danneggiati anche alcuni mobili, ma l’abitazione è rimasta strutturalmente agibile. Di recente sono stati diversi i casi di incendio di materassi provocati proprio dal surriscaldamento o da corto circuito: alcuni giorni fa era capitato nell’abitazione di una coppia di pensionati a Reggiolo, mentre a Guastalla un materasso ha preso fuoco dopo un problema elettrico a un videogioco che era in uso a un ragazzino. In questi casi le persone sono state portate in ospedale per una visita di controllo dopo aver inalato del fumo.