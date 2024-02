Fiamme da un veicolo, da una canna fumaria e da un contenitore

Diversi interventi dei vigili del fuoco l’altra sera nella Bassa. Quasi contemporaneamente le squadre del 115 di Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara sono intervenute a Reggiolo, dopo la segnalazione di fiamme nella canna fumaria di un’abitazione di via Brahms e per un principio di incendio su un’auto in transito in via IV Novembre, nei pressi della rocca. In breve tempo l’intervento dei vigili del fuoco ha rimesso la situazione in sicurezza. Verso le 22 altro intervento, in via Verdi a Rio Saliceto, dove le fiamme erano state segnalate in un contenitore di sfalci e di ramaglie. In questo caso non si esclude un gesto doloso alla base del rogo che è divampato tra gli scarti particolarmente infiammabili.