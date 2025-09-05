Fiamme dal camper a Poviglio, non si esclude il dolo

Poviglio (Reggio Emilia), 5 settembre 2025 - Vigili del fuoco impegnati, nella tarda serata di ieri alla periferia di Poviglio, in via Piccola, per un incendio divampato all’interno di un basso servizio. Le fiamme sarebbero partite da un camper, che era in sosta sotto una tettoia. Il fuoco si è poi esteso alla vicina baracca, in cui c’erano legname e alcuni attrezzi agricoli. Accanto c’erano pure garage con all’interno tre auto, che sono state spostate in tempo, evitando danni alle vetture. Sono arrivati i vigili del fuoco di Sant’Ilario e di Guastalla, con rinforzi anche dalla caserma di Reggio, per domare l’incendio. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme potessero raggiungere la vicina abitazione, in cui si trovavano la proprietaria, un’altra donna e altri due loro parenti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Sono in corso verifiche sulle cause dell’incendio, al momento non escludendo nessuna ipotesi, pur se è forte il sospetto che possa trattarsi di un episodio di origine dolosa. Non si registrano conseguenze alle persone e neppure alla parte abitata dell’edificio. Risulta attualmente inagibile il basso servizio interessato dall’incendio.