Fiamme Gialle in festa. Lo spettacolo benefico

Martedì 24 settembre, a partire dalle 19, al teatro Romolo Valli di Reggio, la Guardia di Finanza reggiana, in concomitanza con le celebrazioni per la ricorrenza del 250° anniversario della fondazione del corpo, ha organizzato un evento all’insegna di musica, cultura e solidarietà, motore e fine ultimo dell’intera manifestazione. L’iniziativa, alla quale interverranno volti noti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura e che avrà come co-protagonisti anche i bambini, si prefigge lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a favore dell’Unicef. Durante la serata si alterneranno sul palco Beppe Carletti, Massimo Vecchi e Yuri Cilloni della storica band dei Nomadi, gli allievi del conservatorio Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti e la giovane vincitrice della prima edizione del talent show Io Canto Generation, Marta Viola. Vi sarà anche un momento altamente culturale, con l’intervento del prof Michele D’Andrea, divulgatore storico, il quale, nella città che ha dato i natali al Primo Tricolore italiano, terrà una breve e musicata lectio magistralis sul significato delle parole e della partitura dell’Inno di Mameli. Presenza fortemente attrattiva sarà, inoltre, quella del ciclista e campione di bike trial, Vittorio Brumotti, famoso per la sua conduzione e partecipazione a noti programmi televisivi e notoriamente sensibile al tema della legalità, sul cui fronte è da anni personalmente attivo.

Per il carattere benefico dell’iniziativa tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito.

Già dal primo pomeriggio, la piazza antistante al Teatro Valli sarà allestita con numerosi mezzi delle diverse specialità del Corpo (unità cinofile, mezzi navali, motoslitta, droni e altro), ove i militari saranno a disposizione della cittadinanza e dei bambini per soddisfare ogni curiosità sulla storia e sulle attività istituzionali delle Fiamme Gialle. La partecipazione all’evento sarà aperta a tutta la cittadinanza, con offerta libera per l’Unicef. Sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti nello spazio dedicato sulla home page della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, accedendo al sito www.iteatri.re.it. L’evento sarà realizzato con la collaborazione ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori.