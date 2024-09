Fiamme Gialle, lo spettacolo della solidarietà

La Guardia di Finanza, ieri, ha alzato il sipario sulla solidarietà. Al Teatro Municipale Valli, sono andati in scena musica, arte e cultura per una serata al servizio della beneficenza, per celebrare i suoi 250 anni di storia. Con un importante riconoscimento da parte del Comune di Reggio Emilia che ha consegnato al corpo il Primo Tricolore mentre la stazione mediopadana si è illuminata con i colori della bandiera nazionale.

E c’è stato il tutto esaurito all’evento al Valli, un momento di grande partecipazione all’insegna della solidarietà a favore di Unicef, organizzato dalla Guardia di Finanza reggiana, in collaborazione con la Fondazione Pietro Manodori.

Già dalle prime ore di ieri pomeriggio, davanti al Teatro Valli, una vasta rappresentanza istituzionale di uomini e mezzi delle Fiamme Gialle hanno attirato i passanti.

Zampilli d’acqua tricolore hanno illuminato la fontana di Piazza Martiri del 7 luglio ed a completare la scenografia, giochi di luce giallo/verdi hanno colorato i portici del teatro.

Il sipario del Valli si è aperto sulla proiezione di un video celebrativo del 250esimo anniversario del Corpo a cui hanno fatto seguito i saluti del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Filippo Ivan Bixio; del presidente della Fondazione Manodori, Leonello Guidetti; e della presidente di Unicef Italia, Carmela Pace.

La serata è proseguita con un programma in cui si sono alternati momenti di musica e di spettacolo. A cominciare dall’esibizione dell’ Ensemble Barocco del Conservatorio Monti Achille Peri – Claudio Merulo, che ha eseguito brani di Martynov, Richter, Vivaldi, Mozart e Morricone. Insieme al gruppo strumentale si sono aggiunte le voci di sei studenti di canto lirico dell’Istituto musicale reggiano. Di particolare interesse è stato poi l’intervento della giornalista, inviata di guerra del Tg1, Stefania Battistini, che ha raccontato la triste condizione dei bambini colpiti dal conflitto russo – ucraino. A seguire, la brillante performance della giovane vincitrice della prima edizione del talent show Io Canto Generation, Marta Viola, che si è esibita in un medley di pezzi tratti dal panorama musicale italiano e internazionale.

Sorprendente l’incursione in sala del campione di bike trial e personaggio televisivo, Vittorio Brumotti, che in sella alla sua fedele due ruote ha eseguito spericolate acrobazie, coinvolgendo il pubblico.

Fra i momenti più apprezzati in sala, l’esibizione di Beppe Carletti, Massimo Vecchi e Yuri Cilloni dei Nomadi. Al termine della serata, sindaco Marco Massari ha consegnato, alla Guardia di Finanza – nelle mani del comandante interregionale dell’Italia centro settentrionale, il generale Fabrizio Cuneo – la bandiera del Primo Tricolore.

Stella Bonfrisco