Fiamme Gialle, visita in caserma ll plauso del comandante regionale

Nella mattinata di ieri il comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai finanzieri del comando provinciale di Reggio Emilia, presso la storica sede della caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini.

L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale Filippo Ivan Bixio, ha incontrato una rappresentanza del personale in forza ai Reparti reggiani, ai quali ha rivolto un saluto e manifestato apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso sul territorio a contrasto della criminalità economico-finanziaria ed a tutela della sicurezza comune.

A seguire, nel corso di un briefing operativo, il Comandante Provinciale, alla presenza anche degli Ufficiali e dei Comandanti delle Tenenze di Correggio e Guastalla, ha illustrato in sintesi le principali attività di servizio in corso di esecuzione e fornito uno spaccato socio-economico della realtà reggiana, in cui quotidianamente si estrinseca l’attività istituzionale dei finanzieri.

Uno specifico focus è stato dedicato all’approfondimento delle attività a contrasto dei fenomeni più insidiosi che connotano la provincia, quali la criminalità organizzata e le ingenti frodi fiscali.

Nell’occasione, l’Alto Ufficiale ha altresì incontrato il Prefetto di Reggio Emilia, S.E. Maria Rita Cocciufa, ed il Procuratore Capo Dott. Gaetano Calogero Paci. Questi ultimi si sono vivamente compiaciuti per il pregevole contributo fornito dal Corpo nell’ambito delle attività condotte. Il Comandante Regionale ha poi proseguito la propria visita recandosi presso le Tenenze di Guastalla e Correggio, così incontrando il personale dei citati Reparti e rivolgendo parole di apprezzamento per il quotidiano lavoro svolto e l’impegno profuso.